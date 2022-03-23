По мнению прокуратуры, со стороны которой был подан иск о запрете информации, на этих сайтах, свободных для посещения, опубликованы видеоматериалы, "положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к руфингу".

Суд, соглашаясь с требованиями надзорного ведомства, пришел к выводу, что эти видео также "способствуют подражанию и повторению действий, содержащихся в них, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью и жизни и здоровью окружающих лиц".