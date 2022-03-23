«Следуя примеру ряда других стран Юго-Восточной Азии, Индонезия отменяет все карантинные требования для прибывающих из-за рубежа, чтобы возродить туриндустрию. Этот шаг стал вторым этапом ослабления антиковидных ограничений после отмены карантина на Бали, Батане и Бинтане», — пишет издание.

Как отмечает The Thaiger, ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. Страна постепенно ослабляет ограничения, разрешив гражданам путешествовать внутри страны без ПЦР-теста.

Иностранным туристам для посещения Индонезии все же потребуется справка с отрицательным результатом теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки, а также медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Власти надеются, что ослабление ограничений на поездки увеличит турпоток в Индонезию как минимум до 3 млн.

В начале февраля правительство разрешило открыть остров Бали для вакцинированных иностранных туристов.