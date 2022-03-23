"Автомобильное движение по трассе А-147 в районе поселка Дагомыс будут кратковременно перекрывать в ночное время с 23:00 до 5:00 мск", — говорится в сообщении.

Промежутки перекрытия составят до получаса один раз в течение ночи.

"В дневное время движение будет осуществляться в прежнем режиме, по одной полосе в каждую сторону", — подчеркивает пресс-служба.

Речь идет об участке в районе поворота на поселок Сергей-Поле, где ранее начал развиваться оползень шириной до 200 метров.

"Дорожное управление просит водителей с пониманием отнестись к временным трудностям и планировать передвижение в сторону Дагомыса с учетом описанных обстоятельств. Это временная и необходимая мера, принимаемая для того, чтобы в скором времени движение по федеральной трассе стало комфортным и безопасным. Без кратковременного перекрытия движения в указанный период дальнейшее производство работ было бы невозможным", — отмечается в сообщении.