"С 24 марта на территории региона разрешается полная заполняемость театров, концертных и спортивных мероприятий. Снимаются ограничения с работы кальянных. Дополнительно отменяется соблюдение социальной дистанции между гражданами в местах массового скопления людей. Также снимается требование по самоизоляции", — говорится в сообщении.

Медицинское наблюдение за жителями области, вернувшимися из-за границы, будет осуществляться в случае возникновения симптомов заболеваний. Открыть больничный лист будет возможно дистанционно, но закрыть — только после очного осмотра врачом-терапевтом.

В медицинских учреждениях региона возобновляются плановая госпитализация и диспансеризация.

"Решение о снятии ряда коронавирусных ограничений принято с учётом достигнутого уровня коллективного иммунитета, а также преобладанием легкой формы течения заболевания (более 86% от всех выявленных случаев)", — отмечается в сообщении.

При этом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в регионе сохраняется масочный режим.