"Продолжится реставрация объектов культурного наследия, например "Дворцового комплекса Ольденбургских". А также объекта культурного наследия федерального значения "Дом Гарденина". Сейчас там практически ничего нет. Планируем отреставрировать и разместить там экспозиции, посвященные Петру Первому", — приводятся в сообщении слова Гусева.

Также в рамках адресной поддержки будет проведена реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Дом губернатора", действующего музея-дома, в котором с 1901 по 1915 год жил создатель жанра публицистической клоунады Анатолий Дуров, реконструкция здания "Государственного археологического музея-заповедника "Костенки".

Кроме того, начнется строительство производственно-репетиционного корпуса театра оперы и балета.