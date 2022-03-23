"У нас инструмент национализации присутствует. В данном случае все потенциальные объекты уже выявлены. Они никуда уже не уйдут, решения все будут приняты в ближайшее время", — сказал Аксенов на совещании в Ялте в среду.

При этом глава Крыма подчеркнул, что простых украинцев этот процесс не коснется.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь обратил внимание на то, что возникла проблема с оплатой коммунальных услуг собственниками квартир из Украины.

"В последнее время передача этих платежей за коммунальные услуги перестала осуществляться. Налицо будет серьезная проблема, потому что в Ялте это не 100 квартир и не 200, это очень большой объем", — сказал он.

Аксенов ответил, что в этих случаях будет начата претензионная работа в рамках российского законодательства.