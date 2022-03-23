Отменяются рейсы с 27 марта по 23 октября 2022 года. Авиакомпания оперативно не прокомментировала причину отмены рейсов.

Рейс Тюмень-Ереван был открыт в ноябре прошлого года.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы. Исключение сделано для компаний, у которых отсутствуют риски ареста: их самолеты должны быть зарегистрированы в РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, при этом они должны принадлежать российским лизингодателям или же самим перевозчикам.

В середине марта "ЮТэйр" сообщала, что на фоне санкций вывела из эксплуатации девять Boeing 737, а оставшиеся 50 самолетов перевела в российский реестр.