"Подведомственные Минкультуры России театры и театральные вузы проведут специальные мероприятия в честь Международного дня театра, отмечаемого 27 марта, а также в рамках акции "Ночь театров". Состоятся специальные показы хитов репертуара и премьеры сезона, спектакли-читки и кукольные концерты, экскурсии и мастер-классы, а также марафоны и онлайн-фестиваль", — говорится в сообщении ведомства.

Так, Большой Драматический театр им. Г.А. Товстоногова представит программу "День театра в БДТ: Путешествие за кулисы", артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета сыграют в фойе камерный концерт "Триумф галантной эпохи" из цикла "Музыка для нас".

На Новой сцене Александринского театра с 25 по 27 марта пройдут показы созданной нейросетью звуковой сказки для детей и подростков "Добрая сказка" и джазовая сказка с песочной анимацией в проекте "Сказки Чижика".

Ряд театров презентуют посетителям свои премьерные проекты. В рамках акции "Ночь театров" МХТ имени А.П. Чехова представит 27 марта превью премьеры иммерсивного спектакля по "Театральному роману" М.А. Булгакова в постановке Марины Брусникиной. В свою очередь, в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац 25 марта состоится первое на российской сцене исполнение одноактной оперы Пауля Хиндемита "Нуш-Нуши" (Das Nusch-Nuschi). День театра отметят в Государственном академическом Малом театре, в Москве, в Щепкинском фойе откроется выставка, посвященная программам и афишам из музейных фондов театра XIX-XX веков, а в филиале театра в Когалыме состоится лекция для школьников о театральных профессиях.

Кроме того, мероприятия в честь Дня театра организуют Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Студия театрального искусства, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Государственный академический театр классического балета под руководством Н.Касаткиной и В.Василева.

В акции примут участие и театральные вузы. Так, студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочтут отрывки из произведений отечественных классиков, а вуз проведет онлайн-фестиваль дипломных спектаклей национальных студий Театрального института, опирающихся на материал школьной литературы. В учебном театре ГИТИС мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари "Перекрёсток" по одноимённой комедии Карло Гольдони, спектакль пройдет на языке оригинала — венецианском диалекте.

Портал "Культура.РФ" в День театра будет вести прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций.