"Совместно с митрополией мы завершаем реконструкцию храма Александра Невского. Уже в этом году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Также продолжается работа по строительству главного кафедрального собора в Челябинске в честь Рождества Христова", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Глава региона уточнил, что этим летом заработает нижний храм строящегося кафедрального собора, будет закончена фасадная часть здания, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ходе реконструкции храма Александра Невского будет восстановлен его исторический облик, неоднократно менявшийся после закрытия в советский период.

Также реставраторы восстановят старинную роспись и историческое декоративное убранство интерьеров, Фрески школы Виктора Васнецова специалисты обнаружили во время работ под толстым слоем краски.

Финансирование на реставрацию выделено из федерального бюджета, заказчиком является министерство культуры РФ, работы ведет компания из Санкт-Петербурга АО "Ренессанс-Реставрация". Ранее она реставрировала объекты, принадлежащие Эрмитажу и музею-заповеднику "Петергоф", а также фонтаны ВДНХ.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского строился на народные пожертвования с 1907 по 1911 годы, автором проекта стал зодчий с мировым именем Александр Померанцев. Храм и всё Алое поле (до революции — Александровская площадь), в центре которого он находится, задумывались нашими предками как единый мемориал, увековечивающий память императора Александра II, погибшего от рук террористов в 1881 году.