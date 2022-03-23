«Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в этом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать», — цитирует зампреда правительства его пресс-служба.

Как отметил Чернышенко, субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, правительство разработало дополнительные меры поддержки.

Вице-премьер также напомнил о первоочередных мерах поддержки экономики, в том числе туристической отрасли, — нулевой ставке НДС на 5 лет для владельцев отелей, а также для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Кроме того, в ближайшее время стартует программа детского туристического кешбэка.

По словам генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, подписанное соглашение с регионами позволит создать в регионах современную инфраструктуру для отдыха, новые рабочие места, улучшить среду для жизни.