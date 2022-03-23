Закон, с одной стороны, значительно снижает планку инвестиций, при которой инвестор сможет получить участок в аренду без проведения торгов, а с другой — признает приоритетными для инвестиций такие отрасли, как туризм, логистика, IT-инфраструктура, создание конгрессно-выставочного пространства, строительство жилья для работников промышленных предприятий.

"Внесенными в закон изменениями снижен порог инвестиций в сфере туризма с 2 млрд рублей до 500 млн рублей; в обрабатывающей промышленности и при реализации проектов по строительству жилья для работников, а также при создании распределительных центров и конгрессно-выставочных комплексов — до 200 млн рублей; при создании IT-инфраструктуры и строительстве арендного жилья — до 100 млн рублей", — говорится в сообщении.

Такие послабления для инвесторов связаны с непростыми экономическими условиями, в которых оказалась РФ, отмечается в пресс-релизе. Инициатором законопроекта стал губернатор Игорь Кобзев.