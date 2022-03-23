Средняя стоимость билета, согласно обзору аналитиков, вырастет с нынешних 9 тыс. руб. до 14 тыс. руб.

Такие прогнозы основаны на ожиданиях двукратного роста стоимости авиакеросина и ослабления рубля, которое приведет к повышению в 1,5 раза цены лизинга самолетов (по большей части это лизинг у зарубежных компаний). Расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, отмечается в обзоре.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая накануне в Совете Федерации, сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.