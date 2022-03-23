Новые одноэтажные купейные вагоны выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом.

Вагоны оборудованы душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха, биотуалетами пеленальным столиком для пассажиров с детьми, организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды — пурифайеры.

Также в фирменном поезде предусмотрены мужские/женские купе, багажное купе, специализированное купе для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Фирменный поезд будет курсировать через день. Маршрут поезда предусматривает присоединение в Самаре оренбургских вагонов поезду N13 Челябинск-Москва.