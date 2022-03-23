"Аэропорт Кольцово продолжает в полной мере обеспечивать обслуживание воздушных судов на внутренних и международных направлениях. Штатная численность коллектива аэропорта не меняется", — заявил представитель предприятия.

При этом в аэропорту фиксируют снижение пассажиропотока, прежде всего, "в связи с закрытием воздушного пространства над аэропортами Юга России, закрытием полетов в Европу для российских авиакомпаний".

По данным пресс-службы, за последние 10 дней обслужено на треть пассажиров меньше, чем за такой же период в "допандемийном" 2019 году.

Как сообщалось, ряд российских аэропортов на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций сообщили о планах отправить своих сотрудников в простой, либо перевести их на неполную занятость.

Международный аэропорт "Кольцово" управляется группой "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

"Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове.