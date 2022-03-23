«В природе медведи погружаются в зимний сон каждый год. Это необходимо, чтобы пережить сезон холодов. Зимой, когда земля сплошь покрыта снегом, гораздо труднее добыть пищу. Живущих в неволе косолапых также укладывают в спячку, чтобы не нарушать естественные процессы организма. Ко сну Роза и Аладдин готовились заблаговременно: все лето и осень они налегали на калорийные продукты, накапливая жировые запасы», — пишет портал.

Как отмечается на сайте мэра Москвы, Роза к началу декабря поправилась до 600 килограммов, а более миниатюрный Аладдин – до 350 килограммов. Затем зоологи положили в берлогах мягкие подушки из соломы и отключили отопление.

«В середине декабря медведи стали менее активными. За время спячки они потеряли около четверти своего веса. Первые дни после выхода из спячки они были еще слишком сонными и ленивыми, поэтому зоологи не спешили выпускать их на улицу. Через неделю они предложили Розе и Аладдину легкую пищу: яблоки, груши, салат и микс из овощей. Пищеварительную систему животных нужно восстанавливать медленно, с особой осторожностью», — цитирует портал генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Полюбоваться сонными мишками можно в экспозиции «Остров зверей» на новой территории зоопарка. Пока в уличную часть вольеров медведи выходят только по утрам, а после обеда уходят подремать.