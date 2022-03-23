"Установлено, что потеря хода произошла из-за остановки двигателей по причине кристаллизации топлива. Сложившаяся ситуация явилась результатом отсутствия контроля старшего механика за подготовкой и организацией заправки судна топливом в условиях низких температур перед выходом парома в рейс после длительного простоя", — говорится в сообщении.

Прокуратура выявила также, что судовладелец не соблюдал общие правила плавания и стоянки судов в морских портах России и не утвердил инструкцию по приему топлива на пароме. Кроме того, что бункеровка происходит с использованием бензовоза, нарекания вызвало и качество топлива — содержание серы в нем превысило допустимую норму.

Руководителю ООО "Танира" транспортный прокурор внес представление, по результатам его рассмотрения все нарушения устранили. Кроме того, двоих человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении капитана судна и заместителя гендиректора компании были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) и ч. 1 ст. 11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание). Межрегиональное управление Ространснадзора по ДФО назначило виновным штрафы.

Как сообщалось, 27 декабря 2021 года паром ледового класса "Босфор Восточный" после ремонта отправился в первый рейс на остров Попова. Городские власти сообщали, что судно прошло плановый ежегодный ремонт и получило освидетельствование морского регистра. Однако в итоге паром потерял ход, пришлось вызывать спасательное судно "Капитан Балашов".

Команда парома запустила двигатель и ночью пришвартовала судно. Пассажиров на острове ждал автобус.