"Так, в условиях ограничительных мероприятий из-за коронавируса большую популярность получил экологический туризм, потенциалом для развития которого обладает наша республика. На территории Джейрахского района, у подножья Столовой горы, планируется создание глэмпинга со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием", — сказал он.

Кроме того, по словам Калиматова, Ингушетия готова активно продвигать гастрономические туры, в том числе, виртуальные.

"Сейчас мы планируем развивать не только это направление в классическом виде, но делаем ставку и на виртуальный гастротуризм, который позволит ощутить Ингушетию на "вкус". Здесь также будем пробовать разные форматы: от похода в гости на ужин к местным жителям до мастер-класса по приготовлению ингушских национальных блюд", — подчеркнул он.