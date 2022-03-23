"Расширяем маршрутную сеть "Ласточек" — с 1 апреля запускаем очередную птичку на маршруте Уфа — Приютово. Время в пути сократится до 2 часов 55 минут. Сейчас почти все поезда проходят этот маршрут за 3,5-4 часа", — говорится в сообщении.

В перечень остановок включены станции Дема, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково.

В настоящее время перевозчик прорабатывает возможность продления маршрута до станции Абдулино (Оренбургская область).

Стоимость билетов составит 535 рублей, для пассажиров будут действовать все виды льгот.

"Ласточка" оснащена климат-контролем с системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, специализированными местами и дополнительным оборудованием для маломобильных пассажиров.

По данным башкирского Минтранса, "Западный экспресс" был запущен 31 января 2022 года. Менее чем за 2 месяца по этому направлению перевезено около 12 тыс. человек.

"Южный экспресс" начал курсировать по маршруту Уфа-Кумертау со 2 апреля 2021 года. Для перевозок пассажиров задействован новый подвижной состав — рельсовый автобус серии РА3 "Орлан". В сентябре маршрут "Южного экспресса" был продлен до Оренбурга.

Проект "Восточный экспресс" сообщением Уфа-Белорецк с ориентировочным временем в пути 3 часа 31 минута будет запущен в 2022-2023 годах. Обслуживание маршрута предполагается электропоездом "Ласточка" ЭС-1П.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". Электропоезда "Ласточка" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы".