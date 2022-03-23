«По решению правительства Республики Корея с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введенная в связи с распространением COVID-19. С 1 апреля граждане РФ могу въезжать в страну без визы», — сообщает Южно-Сахалинская канцелярия Генконсульства республики во Владивостоке.

Как отмечают в дипмиссии, для путешествия в Южную Корею россиянам потребуется только электронное разрешение на въезд (K-ETA). Но в настоящее время дата начала приема заявлений на получение электронного разрешения на въезд не определена.

Российские туристы пока не могут посещать республику, въезд разрешен только отдельным категориям граждан для обучения, лечения, с дипломатическими целями. Помимо двух ПЦР-тестов (перед поездкой и по прибытии) всем гражданам придется соблюдать двухнедельный карантин.

Добраться до Сеула из Москвы в апреле можно рейсами Etihad с пересадкой в Абу-Даби. Перелет «туда-обратно» обойдется в 87,2 тыс. рублей на человека с багажом. Также можно долететь со стыковкой в Ташкенте или Стамбуле, но это выйдет значительно дороже.