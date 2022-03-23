"Мы снова готовы предоставить авиакомпаниям России места временной стоянки воздушных судов, которые нельзя эксплуатировать на зарубежных рейсах. Наша инфраструктура может принять довольно большое количество самолетов различных типов", — сказал Корытный.

По его словам, "Храброво" уже имеет такой опыт. Он был опробован в разгар пандемии. Когда объемы авиаперевозок были резко сокращены, здесь отстаивалось с ротацией 11 самолетов "Аэрофлота". При этом оставался и резерв для размещения других самолетов.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что всего самолетов в стране в 111 авиакомпаниях было 1367. На начало этой недели российские авиакомпании уже перевели в реестр страны почти 800 самолетов. Но часть парка воздушных судов пока что не может использоваться за границей. Перевозчики на данный момент потеряли 78 самолетов, которые арестовали за рубежом.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.