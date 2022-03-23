"Когда мы приступили к реализации, оказалось, что формально документация была, но по ней невозможно было работать. Сейчас уже десять контрактов подписали с подрядчиками по десяти объектам, и по пяти из них приступаем к сдаче в эксплуатацию", — сказал Оганесян в ходе обсуждения деятельности компании в Совете Федерации в среду.

Вопрос о состоянии дел в "Артеке" подняла аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она заявила о необходимости создать реестр объектов капстроительства, чтобы иметь четкое представление о состоянии дел.

"Мы считаем, что в рамках доработки стратегии с участием органов исполнительной власти регионов необходимо сформировать реестр объектов капитального строительства с указанием ведомственной принадлежности, необходимого финансирования и существующих проблем для начала строительства. Даже по тем проверкам, которые мы ведем по поручению президента (это "Артек"), мы видим, что отсутствие такой первоначальной информации и четкого понимания ситуации, с которой компания принимает объект, приводит к достаточно плачевным результатам и дальнейшему затягиванию сроков", — подчеркнула Трунова.

Она отметила, что "Артек" — это очень сложный объект, и сейчас проектировщикам приходится разбираться, в том числе, с ошибками, совершенными в 2015-2016 годах.

В частности, на территории "Артека" планируется переселение жителей в дом, строящийся на территории, не урегулированной генеральным планом, отметил министр строительства Крыма Карлен Петросян.

"Сейчас мы вносим изменения в правила застройки и землепользования, что позволит определить основные виды разрешенного использования земельных участков и, собственно, реализовать запланированные мероприятия", — заключил он.

Лагерь "Артек" у поселка Гурзуф, организованный Обществом Красного Креста РСФСР, открыл первую смену 16 июня 1925 года. Тогда пионеров размещали в брезентовых палатках. Со временем "Артек" стал гораздо более благоустроенным. Сначала появились деревянные здания, а в 1960-х годах в лагере прошла большая реконструкция, в результате которой в "Артеке" было построено уже 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия "АртекФильм", три плавательных бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки для различных нужд.

Следующая глобальная реконструкция началась осенью 2014 года и должна была закончиться в 2020 году.

Позже проект передали в ведение ППК "Единый заказчик в сфере строительства". Время от времени сообщалось о новых утвержденных проектах на этой территории: создании подземного музея Военно-морского флота, плана развития территории в целом до 2025 года и пр.