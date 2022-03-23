Вопрос о состоянии дел в "Артеке" подняла аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она заявила о необходимости создать реестр объектов капстроительства, чтобы иметь четкое представление о состоянии дел.
"Мы считаем, что в рамках доработки стратегии с участием органов исполнительной власти регионов необходимо сформировать реестр объектов капитального строительства с указанием ведомственной принадлежности, необходимого финансирования и существующих проблем для начала строительства. Даже по тем проверкам, которые мы ведем по поручению президента (это "Артек"), мы видим, что отсутствие такой первоначальной информации и четкого понимания ситуации, с которой компания принимает объект, приводит к достаточно плачевным результатам и дальнейшему затягиванию сроков", — подчеркнула Трунова.
Она отметила, что "Артек" — это очень сложный объект, и сейчас проектировщикам приходится разбираться, в том числе, с ошибками, совершенными в 2015-2016 годах.
В частности, на территории "Артека" планируется переселение жителей в дом, строящийся на территории, не урегулированной генеральным планом, отметил министр строительства Крыма Карлен Петросян.
"Сейчас мы вносим изменения в правила застройки и землепользования, что позволит определить основные виды разрешенного использования земельных участков и, собственно, реализовать запланированные мероприятия", — заключил он.
Лагерь "Артек" у поселка Гурзуф, организованный Обществом Красного Креста РСФСР, открыл первую смену 16 июня 1925 года. Тогда пионеров размещали в брезентовых палатках. Со временем "Артек" стал гораздо более благоустроенным. Сначала появились деревянные здания, а в 1960-х годах в лагере прошла большая реконструкция, в результате которой в "Артеке" было построено уже 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия "АртекФильм", три плавательных бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки для различных нужд.
Следующая глобальная реконструкция началась осенью 2014 года и должна была закончиться в 2020 году.
Позже проект передали в ведение ППК "Единый заказчик в сфере строительства". Время от времени сообщалось о новых утвержденных проектах на этой территории: создании подземного музея Военно-морского флота, плана развития территории в целом до 2025 года и пр.