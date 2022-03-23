"Пока продажи открыты до конца мая 2022 года, что позволяет планировать отдых на главном черноморском курорте Турции в высокий сезон", — отмечается в сообщении.

Рейсы в Анталью будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам.

Как сообщалось, Red Wings с 18 марта открыл рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Эти направления новые для авиакомпании. Полеты также выполнятся на Superjet 100.

Кроме того, Red Wings с 27 марта открывает рейсы по маршруту Самара — Ереван, сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч".

Рейсы из Самары будут выполняться по воскресеньям в 14:20. Рейсы из Еревана — также по воскресеньям, в 18:10. Продолжительность полета — около трех часов. Полеты будут выполнять Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Самолеты Superjet 100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники. Аресты воздушных судов начались после введения санкций Евросоюза: они запретили поставлять в РФ гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.