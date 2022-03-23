«Всего на соискание премии было представлено более 100 заявок со всей страны от Калининграда до Владивостока, из которых были выбраны восемь проектов, направленных на решение приоритетных задач отрасли: формирование новых туристических продуктов и их продвижение, развитие современных, интерактивных он-лайн платформ, подготовку кадров и разработку актуальных образовательных методик и реализацию инклюзивных программ», — говорится в сообщении.

Диплом и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении в Доме правительства вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Премия правительства в туризме была учреждена для поддержки самых ярких, прорывных и талантливых инициатив в нашей отрасли и мне очень приятно, что сегодня я награждаю лауреатов. Все победители уже не первый год в отрасли и мне очень приятно, что заслуженные награды сегодня получают профессионалы, для которых туризм – не просто профессия на один год, а образ жизни, потому что только с таким неравнодушным подходом можно развивать дело, двигать его вперед», — прокомментировала она итоги премии.

Среди награжденных — проект «Отдых без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья туроператора ANEX Tour, музей «Вулканариум» на Камчатке, проект «Пора путешествовать по России», проект «Бурятия — больше чем Байкал», направленный на продвижение региональных туров, онлайн-выставки медиахолдинга Profi.Travel «Знай Наше» и Russian Expo Days, «Мультимедийный музей станка» в Тульской области, «АКАДЕМСЕРВИС» – многофункциональный тридцатилетний проект комплексного обслуживания туристов на рынке въездного и внутреннего туризма, проект «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club».