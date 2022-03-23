«В связи с многочисленными обращениями относительно порядка перечисления в 2022 году взносов в фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма информируем. Все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, до 31.12.2023 освобождены от обязанности уплачивать взносы в ФПО и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма, включая взносы в указанные фонды при вступлении в члены объединения», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, правило также распространяется на взносы, по которым было принято решение о переносе срока уплаты (распоряжения правительства РФ от 15 апреля 2021 года и от 29 января 2022 года).

Там добавили, что исключать туроператоров за неуплату взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности не будут.