"В течение года в зависимости от сезона происходит колебание цен. Это может связано не только с повышенным спросом, но и с увеличением стоимости составляющих турпродукта, среди которых — продукты питания. Статистика фиксирует увеличение цен на туруслуги не выше уровня инфляции ", — отметил Дешевых.

Он уточнил, что из-за текущих политических обстоятельств турбизнес региона сохраняет политику динамического, но обоснованного ценообразования на услуги.

Начальник туруправления обратил внимание на то, что бизнес-сообщество края ориентируется на повышение спроса в сезоне-2022. Высокая загрузка летних туробъектов в крае традиционно ожидается в Белокурихе, на территории Бирюзовой Катуни, курорте Яровое.

По словам Дешевых, ожидается, что турпоток в летние месяцы достигнет допандемийного уровня.

"Ожидаем, что в этом сезоне мы достигнем допандемийного уровня посещаемости и примем в летние месяцы около миллиона туристов и экскурсантов ", — отметил начальник профильного управления.