«До сегодняшнего дня мы возили туристов на рейсах Azur Air. Но у авиакомпании возникли проблемы с организацией вывозных рейсов на самолетах Boeing из-за новых санкций властей США. Поэтому принято решение воспользоваться российскими самолетами SSJ авиакомпании «Азимут». Сегодня первый рейс вылетит из Шарм-аль-Шейха в аэропорт Минводы», — сообщили в компании.

Там добавили, что всего для клиентов двух туроператоров будет совершено более 30 вывозных рейсов с курортов Египта.

«Рассчитываем таким образом вывезти всех застрявших туристов, купивших наши путевки. У «Интуриста» и Anex Tour в Египте остается около 3 тыс. клиентов, которых нужно вернуть в Россию», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами из-за санкций Евросоюза и США, введенных после 24 февраля, десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли в Таиланде и Египте. Вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, у которых они приобрели путевки. По данным Ростуризма на 16 марта, более 80% клиентов туроператоров уже вернулись в Россию.