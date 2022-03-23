«Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию», — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам вернут деньги за билеты или предложат обменять их на рейсы по другим маршрутам. «Мы прилагаем все усилия, чтобы у нас появилась возможность возобновить полеты в Россию как можно скорее», — цитирует портал слова из пресс-релиза Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.

После 24 февраля Евросоюз, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них – закрытие воздушного пространства Европы и некоторых других стран и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолетов. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.