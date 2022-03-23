"Сотрудники аэропорта Платов, находящиеся в простое и не занятые на рабочих местах, ежедневно трудятся волонтерами на объединенном складе гуманитарной помощи регионального штаба #МыВместе", — сказал представитель аэропорта.

Вместе с тем он добавил, что другая часть сотрудников аэропорта находятся на рабочих местах и занимаются подготовкой к весенне-летнему периоду.

Как сообщалось, Росавиация ввела запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ утром 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. Запрет изначально действовал до 2 марта, затем продлевался, в последний раз — до 26 марта.

Международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону, входит в холдинг "Аэропорты регионов") начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году составил 2,91 млн человек, что на 4,9% меньше, чем в "доковидном" 2019 году, но на 39,5% больше, чем в 2020 году.