В мероприятии также примут участие космический биолог Галина Нечитайло, представитель московского Музея космонавтики Алена Галичина.

"28 февраля 1968 года в космическом просторе был открыт астероид 1793 и назван в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. С этой малой планеты началась история космического мемориала Героев Великой Отечественной войны. Именно поэтому нашу исследовательскую программу "Она и Мир", которую начал музейный комплекс "Зоя", мы решили открыть выставкой "Она и Космос", — приводятся в сообщении слова министра Елены Харламовой.

Выставка состоит из семи тематических разделов, вокруг которых выстроена экспозиция. Это истории семи женщин, связанных с космосом: Валентины Терешковой (космонавт, Герой Советского Союза), Валентины Гагариной (вдова первого космонавта Юрия Гагарина), Галины Балашовой (космический дизайнер), Галины Нечитайло (космический биолог), Тамары Смирновой (астроном), Аллы Масевич (инженер), Анны Кикиной (космонавт).

Центром экспозиции станет сферический экран, на котором будет транслироваться научно-популярный, развлекательный или детский контент. Это будут рассказы об устройстве космоса, физике планет и звёзд, космических проектах и исследованиях, исследовательские ролики об уникальных местах планеты, мультфильмы и многом другом.

Также посетители увидят подлинный космический скафандр, реплики растений, побывавших в космосе, книги на космическую тему, старинный прибор астролябию, с помощью которой можно сделать астрономические измерения.