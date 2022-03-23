"Уже проведены инженерные изыскания и разработаны основные проектные решения. В настоящее время проектным институтом и заказчиком ведется активная работа по поиску оптимальных решений по применяемому технологическому и инженерному оборудованию. Планируется, что проектная документация будет разработана и пройдет госэкспертизу до конца 2022 года", — пояснили агентству в компании.

Генпроектировщиком выступает ООО "Проектный институт "Красаэропроект". Оператор-концессионер заверил, что работа над новой инфраструктурой воздушной гавани ведется в соответствии с подписанным концессионным соглашением.

"Соглашение предусматривает строительство нового международного пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, нового грузового терминала мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующей инфраструктуры. Новый пассажирский терминал будет оснащен комфортными зонами обслуживания пассажиров и современным оборудованием, в том числе телескопическими трапами", — отметили в ООО "АБС".

Как сообщалось, в апреле прошлого года компания "АБС Благовещенск" подписала с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта Благовещенск, он передан в управление на 30 лет. Инвестор взял на себя обязательство построить до 2025 года новый пассажирский терминал и грузовой комплекс.

Ликвидация ГУП "Аэропорт Благовещенск" (100% владельцем являлся Минтранс Приамурья), созданного в июле 1997 года, была начата в июне прошлого года.

Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.

ООО "АБС" — совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг".