В целом на предстоящий летний сезон в регионе забронировано порядка 35% номерного фонда. Туристов готовы принимать около 10 тыс. средств размещения, рассчитанные на 570 тыс. мест.

По словам Золотухиной, на фоне закрытия ряда зарубежных сайтов бронирования туристический рынок Кубани начал активно включаться в работу на отечественных платформах.

"Большой объем рынка приходился на Booking.com. С его уходом освободившуюся нишу займут российские агрегаторы, которые создавались на протяжении предыдущих лет. Это — "Островок", 101hotels.com, trаvel.yandex, RussPass и другие", — сказала она.

Часть сервисов работают по программе туристического кешбэка, что дает возможность туристам вернуть на карту МИР до 20% от стоимости путевки.

Некоторые крупные представители туротрасли, в том числе, "Красная Поляна", "Алеан", "Азимут", "ГОСТ Отель Менеджмент" давно работают с собственными системами бронирования на своих официальных сайтах. По ее словам, сейчас особенно важно обеспечить свое присутствие в сети и наладить возможности онлайн-бронирования для малых средств размещения, которые не имеют собственных сайтов. Для этого министерство организовало ряд ознакомительных презентаций.

Как сообщалось, власти региона ожидают в предстоящий курортный сезон большой наплыв отдыхающих и советуют заранее бронировать места в гостиницах.

По итогам прошлого года турпоток на курорты края превысил 16,5 млн отдыхающих.