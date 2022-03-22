"Решение относительно воздушных судов будет приниматься правительством РФ в соответствии с нормативными документами. Органы управления Red Wings решений о дальнейшей судьбе этих лайнеров не принимали", — сказал он.

В парке Red Wings сейчас восемь A320/321, вернуть их лизингодателям ранее планировалось в 2022-2023 гг., отметил собеседник. При этом еще осенью 2021 года у Red Wings было 15 Airbus, напомнил он. Вывод из эксплуатации этого типа, по его словам, связан с обновленной стратегией компании. Она предполагает постепенный отказ от среднемагистральных судов иностранного производства и переход к эксплуатации российских SSJ100 и МС-21.

Помимо восьми A320/321, в парке Red Wings сейчас 15 SSJ100 и три дальнемагистральных Boeing 777.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями, тогда как большую часть их парка составляют Boeing и Airbus.

Чтобы сохранить авиатехнику российских перевозчиков, правительство подготовило ряд нормативно-правовых актов. В частности, предложено не возвращать иностранные самолеты без решения правительственной комиссии по импортозамещению, упростить и ускорить регистрацию судов в российском реестре, сертифицировать российские лаборатории, ответственные за продление летной годности.