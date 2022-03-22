"Разрешается проведение досуговых мероприятий, а на входе в торговые центры и организации общественного питания больше не обязательно измерение температуры", — говорится в сообщении.

Также разрешается работа хостелов, детских кружков, курение кальянов в ресторанах.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. В начале декабря 2021 года город первым среди регионов России достиг расчетного коллективного иммунитета. К новому году власти отменили часть ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест и заселения в гостиницы.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в конце февраля: этот показатель опустился с максимальных 700 до 50. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 80 тыс. человек, 2 пациентов умерли.