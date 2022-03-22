"С открытием новой входной группы пропускная способность на входах в аэровокзал вырастет на 25%. Это позволит ускорить обслуживание пассажиров и повысит уровень комфорта в предстоящий летний сезон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая входная группа оборудована тремя линиями досмотра для проверки вещей и багажа.

"Через две недели откроется еще одна дополнительная 4-я линия", — сообщает пресс-служба.

Дополнительная входная группа расположена на втором этаже, напротив регистрации пассажиров в секторе "В".

"Этот вход особенно удобен для пассажиров, которые прибывают в аэропорт на личных автомобилях и такси", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи используется в качестве временного хаба для жителей Краснодара, Анапы, Геленджика и других населенных пунктов Краснодарского края. Всего за период ограничения полетов в другие аэропорты юга России сочинский авиаузел обслужил более 500 тыс. пассажиров. Появились новые направления и дополнительные рейсы в Узбекистан, Казахстан, Турцию и Армению.