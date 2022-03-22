"Вы знаете, что у нас продолжается работа по сертификации. Будет поставлено под контрольную эксплуатацию два самолета МС-21", — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.

Первым получателем нового гражданского самолета МС-21 была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"; MOEX: AFLT). До санкций российский авиапром обещал поставить компании первую партию из четырех самолетов в конце 2022 года.

Начало поставок импортозамещенной версии МС-21 ожидается в 2024 году, заявил Мантуров.

"Скорее всего, это будет 2024 год — по завершению работ по импортозамещению, завершению всех сертификационных процедур. Потому что любая компонента, которая меняется в самолете, требует проведения соответствующих процедур испытаний", — сказал он.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против РФ в связи с военной операцией на Украине. В соответствии с ними запрещено поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.