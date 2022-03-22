"Мы купили еще в прошлом году и получили дополнительно три поезда ("Cапсан" — ИФ), абсолютно новых, которые сейчас должны пройти сертификацию, и мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить этот новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке — соответственно, пока за судьбу (контракта — ИФ) я на 100% не отвечу, именно по покупке "Сапсанов", — сказал глава РЖД.

"У нас Siemens по "Cапсанам", до последнего каждый день мы вели переговоры, и они искали варианты, как, четко высчитывая санкции, и где они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент договор об обслуживании действует, несмотря на то, что мне пришло письмо, что — "если будут какие-то уточнения, в наших взаимоотношениях может что-то поменяться". Но у нас есть "Синара", у нас есть "Уральские локомотивы", у нас есть достаточно много компетенций, которые к счастью, мы продуманно вместе с коллегами переводили сюда в РФ, — отметил Белозеров. — Соответственно (поезда — ИФ) "Ласточки" у нас с вами импортозамещены фактически на 88%, "Сапсаны", мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы — соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать".

Как сообщалось, почти 5,4 млн пассажиров воспользовались услугами поездов "Сапсан" в 2021 году. Это на 52% больше, чем в 2020 году. Самым насыщенным по поездкам стал декабрь (рост перевозок составил +57% к декабрю 2020 года и +8% к декабрю допандемийного 2019 года). Всего с начала эксплуатации поезда "Сапсан" перевезли свыше 48 млн пассажиров.

Договор на поставку 13 новых "Сапсанов" был заключен ОАО "РЖД" и Siemens в 2019 году. Планировалось, что к середине 2023 года в парке "Сапсанов" будет 29 поездов.