"Ингушская делегация в ходе XXVIII Международной туристической выставки MITT-2022 заключила соглашения о взаимодействии в туристической отрасли с представителями Тюменской и Ростовской областей в условиях санкций", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также на площадке MITT состоялись переговоры с представителями Белоруссии и Витебской области о подписании соглашений о сотрудничестве в обозначенном направлении.

Также на мероприятии ингушская делегация ознакомила многочисленных посетителей из разных стран мира с экономическими и туристическими возможностями региона, уникальными башенными комплексами средневековья, вызывающими огромный интерес как у российских, так и иностранных туристов.

Туроператоры представили аудитории такие направления, как треккинг, экологический и автотуризм, курортный отдых и событийные мероприятия.

На стенде прошла презентация новых туристических буклетов по маршрутам "Легенды Ингушетии", а также нового туристического журнала "Край башен и легенд", показ видеороликов о туризме в республике.

Во время работы выставки состоялись мероприятия, отражающие актуальные для отечественного турбизнеса темы. В этом году прошли конференции по цифровым технологиям в туризме и повышению эффективности бизнеса.

Ранее сообщалось, что Ингушетия в ближайшее время собирается открыть десять прямых авиарейсов в крупные города России для увеличения потока туристов в регион, обновить действующие туристические маршруты, создать новые зоны отдыха в горных и предгорных селах с памятниками архитектуры и живописными местами.