"Мы находимся в достаточно уверенном тренде снижения заболеваемости, что совершенно нас не должно успокаивать. По той простой причине, что мы снижаемся с очень высоких цифр, и, несмотря на то, что у нас произошло кратное снижение заболеваемости, тем не менее, даже сегодня она выше 1300 случаев ежедневно. Именно поэтому мы не принимаем решение о снятии масочного режима", — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, большинство заболевших проходят лечение амбулаторно.

"Это дало нам возможность не просто сократить количество занятых под коронавирус коек, а сократить их до цифр самых низких за все время пандемии. На сегодняшний день у нас под коронавирусной инфекцией находится менее 2 тыс. коек. Это дает нам возможность серьезно заняться разворачиванием плановой медицинской помощью", — отметил Креков.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе замедлились темпы распространения коронавируса, число выявляемых новых случаев COVID-19 сократилось вдвое.