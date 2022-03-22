"К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле. Ростуризму и ФАС поручено обеспечить мониторинг цен на отдых в коллективных средствах размещения — гостиницах, санаториях, детских лагерях и турбазах. При выявлении фактов необоснованного завышения ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что первоочередные меры правительства по поддержке экономики, в том числе туристической отрасли, направлены также на защиту интересов граждан и повышение доступности отдыха для всех россиян.

"Благодаря принимаемым правительством беспрецедентным мерам по поддержке экономики, в частности туристической отрасли, должны выиграть, прежде всего, граждане страны. Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие 5 лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых — как семейный, так и детский", — сказал он.

Кроме того, Чернышенко поручил Ростуризму в ближайшее время провести совещание с представителями отрасли по подготовке к летнему туристическому сезону 2022 года, на котором обсудить с ними вопросы ценообразования и недопустимости необоснованного роста цен на услуги.

Вице-премьер также напомнил, что в первый план первоочередных мер правительства по поддержке российской экономики вошла и программа детского туристического кешбэка. Продажи путевок стартуют в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь ребенок сможет с 1 мая.