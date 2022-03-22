Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан — все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) — для перевозки будут использоваться Airbus A321.