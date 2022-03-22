"Генеральным консульством был направлен запрос в посольство Российской Федерации в ФРГ с просьбой обратить внимание центрального офиса авиакомпании Lufthansa на имеющие место регулярные отказы в посадке российским гражданам, следующим из Стамбула транзитом через германские аэропорты в третьи страны, и предоставлении ею необходимых разъяснений должностным лицам, ответственным за регистрацию пассажиров в аэропорту Стамбула", — проинформировали в Генконсульстве.

Там подчеркнули, что "центральный офис Lufthansa подтвердил отсутствие оснований для требования от следующих транзитом граждан Российской Федерации транзитной шенгенской визы и заверил, что должностные лица авиакомпании в Турции будут дополнительно проинструктированы".

В российском генконсульстве сообщили, что на первоначальный запрос сотрудники колл-центра авиакомпании сообщили о "невозможности" посадки на рейсы Lufthansa с транзитным пролетом в германских аэропортах граждан Российской Федерации без соответствующей "транзитной визы", "ссылаясь на действующие правила ФРГ, и рекомендовали обращаться в центральный офис Lufthansa во Франкфурте-на-Майне".

"При этом сотрудник колл-центра отказался принимать во внимание тот факт, что в отношении российских граждан требование о наличии каких-либо германских виз миграционными властями ФРГ не предъявляются. Данный факт, в том числе был письменно подтвержден посольством ФРГ в Москве одному из российских граждан", — отметили в Генконсульстве России в Стамбуле.

В конце прошлой недели в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Lufthansa и KLM не пускают граждан РФ на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе. В частности, сообщалось о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику и Сербию с пересадкой в Амстердаме; в Доминикану и Мексику с пересадкой во Франкфурте. При этом отмечалось, что отказы носят массовый характер — в посадке на рейсы отказывают всем гражданам РФ.

Представитель пресс-службы Lufthansa Борис Огурский, в свою очередь, ранее заявил "Интерфаксу", что компания не отказывает гражданам России в перелетах рейсами авиакомпании, однако все пассажиры должны соблюдать визовые и транзитные правила, а также ограничения, связанные с COVID-19.