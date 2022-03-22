"В настоящее время идет реставрация восточных пристроек у ворот усадьбы Гребнево. В конечном итоге реставрация на фасаде проявляется защитно-декоративным покрытием. Окончание полной реконструкции запланировано на 2026 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте уже расчистили кирпичную кладку и построили вычинку кирпича. Также идет строительство оконных проёмов по образцу оригинальных.

Усадьба "Гребнево" основана в конце XVI века. Была резиденцией Трубецких, Бибиковых и Голицыных, является одной из самых значительных усадеб русского классицизма.

В 2018 году усадьба была передана частному инвестору. Сообщалось, что реставрацию планировали завершить к 2025 году, на эти цели владелец выделил около 3 млрд рублей. В обновленной усадьбе разместят музей доспехов, концертные залы и выставочные помещения.