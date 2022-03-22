"У нас на 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин", — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге во вторник.

"Плюс часть бортов, которые у нас так называемые "белые хвосты" — это те машины, которые ранее не были реализованы заказчикам. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", — добавил он.

Мантуров отметил, что с учётом того, что РФ приступила к импортозамещению в отношении SSJ ещё в 2018 году, серийные поставки этой версии самолёта могут начаться с 2024 года.

"В следующем годы мы рассчитываем на уже полное импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний и уже начать поставку "Сухого" в российские компании", — сообщил министр.

Он также прокомментировал возможность расширения производства самолётов Ту-204, 214 и Ил-96.

"Что касается самолетов хорошо известных Ту-204, 214, Ил-96 — возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204", — сказал министр.

По его словам, существующая система поставок ТУ-214 для госавиации будет сохранена, при этом количество поставляемых самолётов может быть увеличено до 10 с нынешнего уровня, составляющего до трёх машин в год. "Будем предусматривать дополнительные сборочные мощности для Ту-214", — отметил министр.

"Возобновлять производство Ту-204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине. Она в определенном смысле универсальна: и с большей дальностью, и с оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована нашими заказчиками", — также сообщил Мантуров.