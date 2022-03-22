"Мы, конечно же, должны принять более эффективные меры по развитию туризма для того, чтобы мы чаще друг к другу ездили", — сказал он во вторник на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

"Мне представляется, что сейчас эта почва более подготовленная, чтобы развивать данное направление", — добавил дипломат.

До пандемии коронавируса Иран посещали в среднем 21-22 тыс. российских туристов ежегодно. С июля 2021 года между РФ и Ираном действует соглашение о взаимных безвизовых поездках для групп больше 5 человек.