В частности, речь идет о создании туристско-рекреационных комплексов "Каспий", "Инчхе Марина Каспий", "Золотые пески" и строительстве микрорайона "Лазурный берег". Первые три из них реализуются по линии министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

В рамках расширения туристско-рекреационного комплекса "Каспий" предполагается строительство шести новых корпусов, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей.

"Инвестором вкладываются собственные средства, также формируется пакет документов для получения льготного кредита в ВТБ банке по программе льготного кредитования Ростуризма", — приводятся в сообщении слова замминистра по туризму и НХП Абдула Магомедова.

По его словам, в 2025 году предполагается завершение строительства туристско-рекреационных комплексов с созданием около 350 постоянных рабочих мест.

Говоря о проекте "Золотые пески", Магомедов сообщил, что он инициирован ООО "СЭЙВЕР-М", и уже вложено более 373 млн рублей.

К инвестиционной площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км, дорога передана на баланс ГКУ "Управление автомобильных дорог РД".

"Минимуществом Дагестана совместно с АО "Корпорация развития Дагестана" проработан вопрос о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью 4 га для строительства коттеджей. Идет процедура оформления документов", — сказал замминистра.

ООО "Холдинговая компания "Интера" в поселке Инчхе Каякентского района реализует проект по созданию туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий".

Общая стоимость проекта, по словам Магомедова, составляет 570 млн рублей, в том числе 418 млн рублей — это внебюджетные источники.

"Инвестором в 2021 году проведены работы по дноуглублению, берегоукреплению. Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 4 га для увеличения общей площади инвестплощадки", — рассказал замминистра.

Он подчеркнул, что в рамках реализации проекта в селе Инчхе планируется организовать 85 рабочих мест, 15 из которых уже созданы.