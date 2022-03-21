"Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты", — отмечают в ЦБ.

Мера будет распространяться на торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.

В среднем в настоящий момент эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия, отметил регулятор.