"Сегодня стартует сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. До 5 апреля субъекты Российской Федерации смогут направить в Ростуризм свои заявки. По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование. Далее уже в каждом регионе пройдут конкурсы среди малого и среднего бизнеса", — сказала она.

По словам Догузовой, сумма гранта составит от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от типа проекта.

"На всю грантовую программу в этом году в федеральном бюджете заложено чуть более 3,5 млрд рублей. Мы планируем, что на эти средства будет реализовано не менее восьмисот проектов в туризме", — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, на федеральные субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, как культурно-познавательные, так и экологические – для активного и безопасного отдыха на природе.

"Кроме того, на средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха туристов, включая создание визит центров, систем маркировки и навигации, и многое другое", — подчеркнула глава Ростуризма.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в этом году грантовая поддержка оказывается в форме межбюджетных трансфертов регионам. На основании установленных критериев будут отобраны регионы, которые получат софинансирование. Регионы, в свою очередь, должны будут провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать победителям гранты. Все проекты должны быть реализованы предпринимателями до 31 декабря 2022 года. Мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.

Предоставление средств федерального бюджета регионам будет производиться на принципах софинансирования. То есть прошедшие отбор регионы также должны предусмотреть средства в региональных бюджетах на грантовую поддержку туристического бизнеса.