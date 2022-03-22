Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Согласно расписанию, рейс SU/FV6163 будет отправляться из Санкт-Петербурга в 1:00 и прибывать в Тобольск в 6:20 (время местное для каждого аэропорта). Вылет обратного рейса SU/FV6164 из аэропорта Тобольска состоится в 7:20, а прилет в Санкт-Петербург — в 8:50 (время местное для каждого аэропорта).

При выполнении полетов авиакомпания будет эксплуатировать российский лайнер Superjet 100, рассчитанный на 100 мест по тарифу "эконом".

Маршрут Санкт-Петербург — Тобольск входит в перечень субсидируемых в 2022 году региональных воздушных перевозок.