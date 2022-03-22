"Подписали новое соглашение о сотрудничестве с компаниями-операторами, предоставляющими услуги проката электросамокатов в Нижнем Новгороде. Пока нет единых федеральных правил, мы должны на уровне муниципалитета обеспечить безопасность. Потому что травмы уже есть", — написал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале во вторник.

Он также призвал владельцев электросамокатов дождаться сухой погоды, а также первые дни потренироваться в парке или сквере, так как "навыки вождения за зиму ослабли".

Шалабаев отметил, что скорость езды на электросамокате ограничена до 25 км в час.

"А на территориях с плотным туристическим потоком — до 15 км в час. Это Большая Покровская, Рождественская, Нижне-Волжская набережная, а также городские парки", — написал он.