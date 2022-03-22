"Наша оценка предварительная — миллионов 90 мы перевезем", — сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Это возможно в случае, если российский туристический бизнес продолжит развиваться, добавил он.

Если такие страны как Турция и Египет продолжат принимать российских туристов, можно рассчитывать на пассажиропоток в 100 млн человек, отметил Савельев. Это ориентировочные прогнозы, поскольку ситуация с санкциями постоянно меняется, добавил министр.

Еще в начале февраля в Минтрансе прогнозировали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году превзойдет результат допандемийного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек. В 2020 году на фоне мирового COVID-кризиса показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек. В 2021 году было перевезено более 111 млн пассажиров.

По словам Савельева, после введения антироссийских санкций из 114 зарегистрированных в РФ авиакомпаний три не смогли подтвердить сертификаты летной годности. Но 111 авиакомпаний "вполне достаточно", считает министр.

Также он отметил, что 32 авиакомпании из 22 стран мира продолжают летать в РФ. "Особенно хорошо" летают арабские перевозчики, к примеру, Emirates, заметил Савельев.

Отвечая на вопрос участника заседания о возможности допуска к внутренним маршрутам авиакомпаний из ближнего зарубежья, глава Минтранса заявил, что это приведет к негативным последствиям для российской авиаотрасли.

"Попросить их летать к нам — "за", дать им приоритет по направлениям — "за", уже дали. Но чего мы не можем и не должны допустить — это каботаж внутри России, это положит всю авиации. Дать 8-ю, 9-ю "свободы воздуха" — все, больше авиацию России не поднять, это я вам официально говорю! Можно давать рейсы и увеличивать их сюда и отсюда — внутри России впускать их нельзя. Надо будет здесь самим корячиться, выкарабкиваться", — парировал Савельев.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.